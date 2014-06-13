ХК "Донбасс" покинул лучший бомбардир команды

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".

"В течение двух сезонов лучший бомбардир дончан выходил на площадку в свитере команды из Донецка, набрав в 123 матчах 82 (37+45) очка за результативность при показателе полезности +23. При этом Евгений Дадонов является единственным игроком ХК «Донбасс», сыгравшим за два года во всех матчах турниров КХЛ", - говорится в сообщении.

Дадонов был российским легионером в донецком клубе и в составе сборной России стал чемпионом мира-2014.

Это уже не первый игрок, покинувший "Донбасс" во время летнего межсезонья. Проблемы у команды начались весной, когда в начале кризиса на Донбассе руководство Континентальной хоккейной лиги запретило команде проводить домашние матчи в Донецке. В качестве запасной арены была выбрана ледовая площадка в Братиславе. А недавно Дворец спорта "Донбасс-арена" в Донецке, на котором проводит домашние матчи клуб, был разграблен и подожжен. Арене нанесен значительный ущерб.

Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников пообщещал полностью восстановить арену к 1 сентября.

Что касается перспектив участия команды в новом сезоне КХЛ 2014/15, то по словам главного тренера Андрея Назарова, этот вопрос решится после встречи Колесникова с руководством лиги.