Украинская команда выиграла первенство в европейском турнире по гольфу

Украинская команда выборола первенство в европейском турнире по гольфу В течение двух дней на минувших выходных лучшие гольфисты из шести стран Европы боролись за право представлять свою страну в финале мирового первенства Mercedes-Benz, который состоится в Штутгарте в сентябре этого года. Турнир проходил в группах A, B и C.

Украина была представлена лишь в группах B и C. По итогам турнира, серебро в группе "В" получил Александр Будян, а призовые места группы "С" разделили братья Павличенко: первое место занял Олег Павличенко, третье – Ростислав Павличенко. Согласно правилам турнира, победитель каждой группы будет отстаивать честь своей страны на финале мирового первенства по гольфу Mercedes-Benz, который состоится в германском Штутгарте в сентябре 2014 года. Украину на чемпионате представит победитель в категории "С" Олег Павличенко. Команда Украины, ставшая победителем европейского регионального гольф турнира, формировалась по результатам отборочного турнира, который состоялся в Киеве в последние выходные мая.

В команду вошли победитель киевского турнира Ростислав Павличенко, а также лучшие пять игроков: Олег Павличенко, Юрий Фрейдинов, Михаил Михайлов, Юрий Гараскин и Александр Будян. MercedesTrophy – серия аматорских гольф турниров, которые проводятся с 1989 года. Ежегодно в Штутгарте проводится финал MercedesTrophy, на котором присутствуют игроки из 25-35 стран.

Общее количество участников турниров MercedesTrophy разного уровня по всему миру составляет около 60 тысяч человек. Украина будет представлена в финале во второй раз за всю историю проведения турнира.