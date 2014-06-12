Накануне ЧМ в Бразилии работники трех аэропортов объявили забастовку

Частичная забастовка началась в ночь со среды на четверг по местному времени, сообщает Р-спорт.

В ней примут участие сотрудники Международного аэропорта Галеан, а также аэропортов Сантос-Дюмон и Жакарепагуа.

Организаторами забастовки стали профсоюзы, требующие повышения зарплат на 5,6%. Ранее трибунал по трудовым спорам постановил, что в забастовке могут принимать участие максимум 20% штатного персонала объектов авиатранспорта, в противном случае нарушителям грозят крупные штрафы. Представители профсоюзов, в свою очередь, заявили, что персонал аэропортов будет выполнять 80% от обычного объема оказываемых услуг.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Сан-Паулу матчем Бразилия - Хорватия откроется ЧМ-2014. Часть болельщиков должна вылететь в Сан-Паулу из Рио-де-Жанейро именно в этот день.