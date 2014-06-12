Владелец ФК «Днепр» ратует за сокращение Премьер-лиги до 12 команд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общения с журналистами перед началом общего собрания владельцев клубов Премьер-лиги, которое проходит сегодня в гостинице «Интерконтиненталь».

В частности, Коломойский отметил: «Считаю, что 12 команд - абсолютно оптимальное число, большего, равно как и меньшего, украинскому футболу на сегодняшний день просто не нужно».

Также президент «Днепра» рассказал о транферной политике клуба в текущее межсезонье, отметив: «Могу подтвердить, что бразилец Джулиано точно покинет клуб этим летом, а что касается лидера команды Евгения Коноплянки, то по нему мы никаких предложений пока не получали. С новым главным тренером Мироном Маркевичем мы обсуждаем трасферную политику на лето и я готов тратиться в разумных пределах».

Как сообщал УНИАН, в чемпионате Премьер-лиги сезона 2013/14 «Днепр» занял второе место и в новом сезоне впервые в истории будет принимать участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов УЕФА.