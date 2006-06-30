Ющенко взял с собой в Гамбург двух чужих детей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО доволен успехами украинской сборной на Чемпионате мира по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» перед отбытием в Германию на матч Украина-Италия в четвертьфинале ЧМ-2006 В.ЮЩЕНКО сказал журналистам, что, по его мнению, это будет самый сложный и самый тяжелый матч для украинской команды.

«Они прошли блестящую дорогу на этом чемпионате. Я убежден, что независимо от итога этого матча, они уже являются для Украины победителями», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что украинские футболисты много сделали для становления имиджа Украины и укрепления футбольной славы.

Президент также выразил убеждение, что сегодняшний матч необходимо рассматривать «как исключительно успешное мероприятие».

По его мнению, сегодня за украинскую команду будут болеть не только украинцы, поскольку это единственная славянская команда, которая вышла в четвертьфинал Чемпионата мира. «Я думаю, что за наших ребят будет болеть много граждан Восточной Европы, России, Беларуси, и, безусловно, свой весомый вклад сделает Украина», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с Президентом на матч в Германию также вылетели 11-летние Иван ГРЕБЕНЮК и Владислав КИЯШКО - воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Атлет».

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что его присутствие на матче и эти двое мальчиков, которые, по его словам, будут принимать участие в Чемпионате Европы по футболу 2012 года с украинской стороны, будет серьезной помощью украинской команде. «Я хотел бы, чтобы все украинское общество объединилось в усилиях, чем сегодня мы можем помочь нашей сборной», - добавил В.ЮЩЕНКО.