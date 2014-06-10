Вопрос проведения Евробаскета-2015 в Украине будет решен 13 июня

Об этом говорится в официальном релизе FIBA Europe.

В релизе подчеркивается, что новый президент организации Тургай Демирель и генеральный секретарь Камил Новак, побывали в Украине, где провели встречу с Премьер-министром Арсением Яценюком, министром молодежи и спорта Дмитрием Булатовым, президентом Федерации баскетбола Украины Александром Волковым и генеральным серетарем ФБУ Александром Лариным.

"Украинская сторона подала новую информацию о политической ситуации в стране, а также о ходе подготовки к Евробаскету-2015. Теперь судьба чемпионата для Украины будет решаться 13-го июня, когда новоизбранное правление организации впервые соберется в Мюнхене". - отмечено в релизе.

Вместе с тем, в сообщении указывается, что ряд национальных федераций выразили намерение организовать турнир в случае, если Совет FIBA Europe примет решение провести Евробаскет в другой стране.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право провести Чемпионат Европы по баскетболу 2015 года среди мужских национальных сборных в декабре 2011 года. В марте 2014-го года, на фоне обострения политической ситуации в Украине, руководство FIBA Europe потребовало от Украины дополнительных гарантий своевременной подготовки и проведения турнира. Решения о переносе соревнований в другую страну пока не принималось.