Завершился матч Бейтар - ЦСКА

Завершился последний матч в группе А Кубка Первого канала:

Бейтар - ЦСКА 1:0 (Бен Шушан, 78)

Бейтар: Штраус, Бенадо (Кожохин, 46), Гершон, Бен-Йосеф, Боатенг, Амсалем (Хадад, 67), Альварес (Зив, 67), Зандберг (Бен Шушан, 46), Баручан, Виза Жуниор (Тамуз, 67), Ромуло

ЦСКА: Мандрыкин (Акинфеев, 46), В. Березуцкий, А. Березуцкий, Мамаев (Дзагаев, 79), Григорьев (Рахимич, 46), Красич (Вагнер, 46), Алдонин (Игнашевич, 46), Янчик (Жо, 46), Джанер, Дуду, Рикардо

Предупреждения: Альварес, Бен-Йосеф.

В финал из группы вышел Шахтер, выиграв оба матча. Его соперником станет победитель (победа + ничья) группы В - киевское Динамо. Игра состоится 31 января.

Призовые Кубка первого канала: победитель - миллион долларов, финалист - полмиллиона, вторые места в группах - по 150 тысяч, последние - по 100 тысяч. По условиям Кубка – не менее половины приза следует потратить на детский футбол.