Украинка Ольга Харлан в пятый раз стала чемпионкой Европы по фехтованию

После группового тура стало понятно, что основными соперницами Ольги сегодня станут россиянки, сообщают в пресс-службе НФФУ.

После группового тура стало понятно, что основными соперницами Ольги сегодня станут россиянки. В 1/8 финала Ольга встретилась с Диной Галиакбаровой (15:11), далее прошла Яну Егорян (15:8), а в полуфинале должна была бы сражаться с серебряной призеркой Лондона 2012 Софьей Великой, однако последняя проиграла итальянке Росселле Грегорио еще в 1/16 финала, поэтому именно Росселу пришлось побеждать Ольге в полуфинале, что она и сделала без особых затруднений – 15:8.

В финале Ольгу снова ждала представительница России – Екатерина Дьяченко. Таким образом, финал Чемпионата Европы 2014 года в Страсбурге почти полностью повторил финал пятилетней давности в Пловдиве, где так же золотую награду разыгрывали Харлан и Дьяченко, небольшое различие проявилось только в итоговом счете. Так, если первую свою золотую медаль чемпионата Европы Ольга выиграла у Екатерины Дьяченко со счетом 15:10, то пятую – со счетом 15:12.

Феноменальным, кроме всего прочего, является еще и тот факт, что вот уже четыре года подряд – с 2011– Харлан удерживает звание сильнейшей саблистки Европы. Впервые титул чемпионки Европы Ольга, как уже говорилось выше, завоевала в 2009 году в болгарском городе Пловдиве. Годом позже в Лейпциге Харлан не удалось пробиться в четверку сильнейших, однако после этого досадного поражения Ольга стала победительницей чемпионатов Европы в Шеффилде-2011, Линьяно-2012, Загребе-2013 и, наконец, Страсбурге-2014. Кроме индивидуальных европейских наград в активе Харлан два командных золота (2009 и 2010), а так же серебро командных европейских чемпионатов 2011, 2012 и 2013 годов.