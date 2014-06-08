Футбольная "молодежка" выиграла матч отбора на Евро у Латвии

В Черкассах завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2015, в котором сборная Украины обыграла команду Латвии со счетом 2:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, победный гол украинцы забили на 5-й минуте добавленного арбитром времени.

Украинцы считались явными фаворитами в этой игре, так как и по ходу турнира в целом вытсупают лучше сборной Латвии, и в очном матче на поле соперника выиграли со счетом 5:1.

Тем не менее, игра получилась крайне сложная и напряженная. В перовй тайме украинцы так и не смогли распечатать ворота соперника. А гол команда забила на 54-й минуте, когда точный удар удался Владиславу Калитвинцеву. Тем не менее, на 63-й минуте Владислав Гутковский сравнял счет. И долгое время казалось, что матч так и закончится вничью, потерей украинцами двух очень важных очков. Но, в добавленное арбитром время хозяева поля забили два гола. Первый арбитры не засчитали, устмотрев положение "вне игры", а гол Андрея Тотовицкого на 95-й минуте оказался забит по всем правилам - 2:1.

Таким образом, команда набрала 13 очков в 6 матчах в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе и продолжая удерживать равенство по потерянным очкам с лидером группы командой Хорватии (7 игр, 16 баллов).

Таким образом, команда выиграла два из трех матчей серии из трех игр, которая длилась с 28 мая. В сентябре сборной Украины предстоит провести две заключительные игры группового этапа отборочного турнира - против команд Швейцарии и Лихтенштейна.