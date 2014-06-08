Лилия Дурнева стала чемпионкой Европы по боксу
12:56, 08 июня 2014Спорт
2
В Бухаресте (Румыния) завершился чемпионат Европы по боксу среди женщин, в котором сборная Украины завоевала одну золотую и одну бронзовую медали.
На чемпионате Европы украинки завоевали две медали / noc--ukr.org
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Лилия Дурнева, выступающая в весовой категории до 81 кг стала чемпионкой Европы победив в финальном поединке румынку Раду Маринелу единогласным решением судей - 3:0.
Кроме того, Марина Мальованая (весовая категория - до 57 кг) завоевала бронзу.
Победителем командного зачета турнира стала сборная России, на счету которой 2 золотые награды. Еще у 8 команд по 1 медали высшей пробы.
Чемпионат Европы проходил в столице Румынии с 1 по 7 июня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter