Лилия Дурнева стала чемпионкой Европы по боксу

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Лилия Дурнева, выступающая в весовой категории до 81 кг стала чемпионкой Европы победив в финальном поединке румынку Раду Маринелу единогласным решением судей - 3:0.

Кроме того, Марина Мальованая (весовая категория - до 57 кг) завоевала бронзу.

Победителем командного зачета турнира стала сборная России, на счету которой 2 золотые награды. Еще у 8 команд по 1 медали высшей пробы.

Чемпионат Европы проходил в столице Румынии с 1 по 7 июня.