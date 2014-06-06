Богдан Бондаренко занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги
13:05, 06 июня 2014Спорт
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В Риме (Италия) завершился четвертый этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" сезона-2014, где в прыжках в высоту украинец Богдан Бондаренко занял второе место.
Богдан Бондаренко в Риме проиграл катарцу Баршими / sports.ru
Об этом УНИАН сообщили в прес-службе Федерации легкой атлетики Украины.
Бондаренко взял с первой попытки планку на высоте 2,34 м. В дальшейшем украинец не стал бороться за побед, пропустив 2,37 м, 2,39 м, 2,41 м, и попытался штурмовать высоту 2,43 м. Однако все три попытки не удались.
Андрей Проценко финишировал пятым с результатом 2,28 м.
Победил катарец Мутаз Эсса Баршим, повторив лучший результат сезона в мире – 2,41 м. Третьим призером стал американец Эрик Кинард - 2,31 м.
В общем зачете «Бриллиантовой лиги» первое место делят Мутаз Эсса Баршим и россиянин Иван Ухов (по 4 очка). Бондаренко - четвертый (2).
Другие украинские атлеты в призеры соревнований не попали.
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