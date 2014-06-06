Богдан Бондаренко занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги

Об этом УНИАН сообщили в прес-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Бондаренко взял с первой попытки планку на высоте 2,34 м. В дальшейшем украинец не стал бороться за побед, пропустив 2,37 м, 2,39 м, 2,41 м, и попытался штурмовать высоту 2,43 м. Однако все три попытки не удались.

Андрей Проценко финишировал пятым с результатом 2,28 м.

Победил катарец Мутаз Эсса Баршим, повторив лучший результат сезона в мире – 2,41 м. Третьим призером стал американец Эрик Кинард - 2,31 м.

В общем зачете «Бриллиантовой лиги» первое место делят Мутаз Эсса Баршим и россиянин Иван Ухов (по 4 очка). Бондаренко - четвертый (2).

Другие украинские атлеты в призеры соревнований не попали.