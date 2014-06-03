Букмекеры назвали фаворитами чемпионата мира по футболу сборные Бразилии и Аргентины

Срез прогнозов большинства контор дает специализированный сайт betexplorer.com.

Так, ставки на победу в турнире сборной Бразилии принимаются в среднем с коэффициентом 3,85 к 1, в то время как на победу аргентинев - 5.0 к 1. Также среди фаворитов высоко котируются команды Германии (5,5) и действующие чемпион мира испанцы (6,8).

На победу других сборных ставки принимаются из рассчета не менее 21 к 1.

Что касается лучшего бомбардира ЧМ-2014, то тут фаворитами являются бразильцы Неймар (2,02 к 1) и Фред (3,95 к 1).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля.