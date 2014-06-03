Букмекеры назвали фаворитами чемпионата мира по футболу сборные Бразилии и Аргентины
15:12, 03 июня 2014Спорт
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Аналитики большинства всемирно известных букмекерских контор назвали фаворитами чемпионата мира по футболу две южноамериканские команды - Бразилии и Аргентины.
Игроки сборной Бразилии считаются основными фаворитами мирового первенства / Reuters
Срез прогнозов большинства контор дает специализированный сайт betexplorer.com.
Так, ставки на победу в турнире сборной Бразилии принимаются в среднем с коэффициентом 3,85 к 1, в то время как на победу аргентинев - 5.0 к 1. Также среди фаворитов высоко котируются команды Германии (5,5) и действующие чемпион мира испанцы (6,8).
На победу других сборных ставки принимаются из рассчета не менее 21 к 1.
Что касается лучшего бомбардира ЧМ-2014, то тут фаворитами являются бразильцы Неймар (2,02 к 1) и Фред (3,95 к 1).
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля.
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