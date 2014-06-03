Футболист "Волыни" Бабатунде сыграет на Чемпионате мира

Об этом сообщает пресс-служба "Волыни".

Бабатунде сегодня прибыл вместе со своей сборной в США, где «суперорлы» сыграют последние два спарринга накануне открытия чемпионата мира в Бразилии. 3 июня поздно ночью в Филадельфии нигерийцы сыграют с Грецией, а 7 июня в Джесконвилле - с американцами.

Сборная Нигерии в своей группе F сыграет с Аргентиной, Боснией и Герцоговиною и Ираном. Стартовый поединок нигерийцы сыграют 16 июня с Ираном.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу-2014 пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.