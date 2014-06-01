Анатолий Тимощук отказался от российского гражданства

Об этом он рассказал в интервью программе Светская жизнь.

"Такие предложения были, когда я впервые приехал в Санкт-Петербург. Сейчас все знают мое отношение к этому. Я себя считаю украинцем, и не собираюсь менять свой паспорт, поэтому никто мне ничего не предлагает", - заявил Тимощук.