Александр Усик нокаутировал Русского

В Одессе завершился вечер профессионального бокса промоутерской компании братьев Кличко К2, в центральном поединке которого украинец Александр Усик одолел аргентинца Сезара Давида Кренса по прозвищу "Русский".

Аргентинец по своим параметрам оказался схожим с украинским чемпионом - высокорослый и всего на полтора килограмма тяжелее Усика. И, имея схожие габариты, в первых раундах боя соперники присматривались друг к другу нащупывая слабые стороны.

Впрочем, "разведка боем" длилась недолго. Уже в концовке третьего раунда Усик нанес серию ударов сопернику, отправив его в нокдаун. После этого преимуществом полностью завладел украинец.

В четвертом раунде украинец продолжил избиение соперника, а за 40 секунд до конца раунда нанес удар от которого Кренс уже не смог оправиться. Его секунданты вынуждены были выбросить на ринг полотенце.

Таким образом, Усик одержал четвертую победу в своей профессиональной карьере.

В еще одном центральном бою вечера украинец Александр Спирко быстро нокаутировал венгерского боксера Дьюло Вайду, остановив его в первом раунде и стал обладателем титула Интернационального чемпиона WBO в первом среднем весе.