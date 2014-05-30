Виталий Буц стал победителем первого дня киевской велогонки
В Киеве завершилась первая из трех гонок велогонки Race Horizon Park 2014, победителем которой стал Виталий Буц из киевской команды KOLSS CYCLING TEAM.
Как сообщает корреспондент УНИАН, победу Буц вырвал спуртом на финишной прямой.
Иностранные гонщики из 10 стран Европы, а также 10 украинских команд вышли на старт дистанции общей протяженностью в 151 км. Маршрут трассы традиционно прошел по кругу: пр. Голосеевский—ул. Голосеевская—пр. Науки—ул. Блакитного—ул. Героев обороны. Всего гонщики проехали 18 кругов по 8,42 км.
Следом за Буцем финишную черту пересекли Блажей Яничек (BDC - Marcpol Team, команда Польши) и Рейнир Хониг (Team Vorarlberg, команда Австрии).
В соответствии с Регламентом Международного союза велосипедистов (UCI) Буц набрал в индивидуальный рейтинг UCI 40 очков.
Как сообщал УНИАН, в этом году в рамках Race Horizon Park состоятся сразу три профессиональные гонки, где можно заработать очки в рейтинг и существенно улучшить свое положение. Еще две гонки состоятся 31 мая и 1 июня.