Виталий Буц стал победителем первого дня киевской велогонки

Как сообщает корреспондент УНИАН, победу Буц вырвал спуртом на финишной прямой.

Иностранные гонщики из 10 стран Европы, а также 10 украинских команд вышли на старт дистанции общей протяженностью в 151 км. Маршрут трассы традиционно прошел по кругу: пр. Голосеевский—ул. Голосеевская—пр. Науки—ул. Блакитного—ул. Героев обороны. Всего гонщики проехали 18 кругов по 8,42 км.

Следом за Буцем финишную черту пересекли Блажей Яничек (BDC - Marcpol Team, команда Польши) и Рейнир Хониг (Team Vorarlberg, команда Австрии).

В соответствии с Регламентом Международного союза велосипедистов (UCI) Буц набрал в индивидуальный рейтинг UCI 40 очков.

Как сообщал УНИАН, в этом году в рамках Race Horizon Park состоятся сразу три профессиональные гонки, где можно заработать очки в рейтинг и существенно улучшить свое положение. Еще две гонки состоятся 31 мая и 1 июня.