Яценюк пригласил президента ФИБА-Европа Демиреля обсудить подготовку к Евробаскету-2015
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Украины Арсения Яценюка с новоизбранным президентом европейского отделения Мужнародной федерации баскетбола (ФИБА-Европа) Тургаем Демирелем, в ходе которой Яценюк поздравил Демиреля с избранием на высший пост в европейском баскетболе, а также пригласил посетить Украину для обсуждения вопросов, связанных с проведением Евробаскета-2015.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.
Напомним, Тургай Демирель был избран президентом ФИБА-Европа 17 мая.
Тогда же президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков был избран в состав Совета ФИБА-Европа.
На том заседании Совета ФИБА Европа во время своего доклада Александру Волкову удалось убедить членов Совета не принимать решение относительно Евробаскета-2015. Решение относительно судьбы Евробаскета 2015 будет принято на заседании Совета ФИБА-Европа 13 июня ее новоизбранным составом.
Как сообщал УНИАН, Украина получила право провести Чемпионат Европы-2015 по баскетболу среди мужских команд в декабре 2011 года.
Весной 2014 года у функционеров ФИБА-Европы возникли опасения относительно безопасности организации и проведения Евробаскета в Украине. Вопрос неоднократно обсуждался Советом ФИБА-Европы, однако окончательное решение относительно места проведения соревнований не изменилось.