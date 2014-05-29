Яценюк пригласил президента ФИБА-Европа Демиреля обсудить подготовку к Евробаскету-2015

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Напомним, Тургай Демирель был избран президентом ФИБА-Европа 17 мая.

Тогда же президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков был избран в состав Совета ФИБА-Европа.

На том заседании Совета ФИБА Европа во время своего доклада Александру Волкову удалось убедить членов Совета не принимать решение относительно Евробаскета-2015. Решение относительно судьбы Евробаскета 2015 будет принято на заседании Совета ФИБА-Европа 13 июня ее новоизбранным составом.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право провести Чемпионат Европы-2015 по баскетболу среди мужских команд в декабре 2011 года.

Весной 2014 года у функционеров ФИБА-Европы возникли опасения относительно безопасности организации и проведения Евробаскета в Украине. Вопрос неоднократно обсуждался Советом ФИБА-Европы, однако окончательное решение относительно места проведения соревнований не изменилось.