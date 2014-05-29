Украинский футбольный арбитр получил назначение на отборочный матч молодежного Евро-2015

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

37-летний арбитр ФИФА будет работать на матче восьмой отборочной группе Евро-2015 U-21 между молодежными сборными Азербайджана и Норвегии, который состоится 1-го июня в городе Баку (Азербайджан) в 20:00 по местному времени.

Помогать Абдуле будут ассистенты Олег Плужник и Сергей Беккер. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Наблюдатель арбитража - Эрол Эрсой (Турция).

Отметим, что это не первое назначение украинских арбитров на ответственные международные матчи. Ранее стало известно, что Ярослав Козик и Игорь Алехин получили назначения на матчи элит-раунда чемпионата Европы 2014 года среди юношей до 19-ти лет, которые проходят с 28-го мая по 2 июня в Португалии.