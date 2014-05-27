"Говерле" засчитано техническое поражение за неявку на игру с "Севастополем"

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Вследствие невыезда «Говерлы» на матч 30-го тура чемпионата Украины с «Севастополем», который должен был состояться 17 мая 2014 года, ужгородской команде засчитано техническое поражение со счетом 0:3, а клуб оштрафован на 75 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также КДК ФФУ отклонил требования тернопольской «Нивы» об отмене результата матча 25-го тура чемпионата Первой лиги с «Титаном» и зачисления команде из Армянска технического поражения. Наряду с этим, тернопольской «Ниве» засчитано техническое поражение со счетом 0:3 и присуждено уплатить штраф в размере 5 тысяч гривен за самовольное оставление командой футбольного поля и отказ продолжать матч 27-го тура чемпионата Первой лиги с харьковским «Гелиосом» (12 мая 2014 года). Исполняющий обязанности главного тренера «Нивы» Борис Самардак, по указанию которого тернопольская команда покинула поле, оштрафован на 5 тысяч гривен и отстранен на два матча.

По три матча дисквалификации получили футболисты Виктор Мазух («Днепр») и Мораес («Металлург» Донецк), которые совершили одинаковые нарушения - умышленный удар соперника рукой после остановки игры. Инциденты имели место 18 мая 2014 года во время матча 30-го тура чемпионата «Днепр» - «Металлург».

Три матча пропустит футболист команды «Энергия» (Новая Каховка) Павел Гарибян, удаленный с поля за умышленный удар соперника, который не владел мячом, 16 мая 2014 года в матче 34-го тура чемпионата второй лиги с командой «Макеевуголь».

За опасное нападение на соперника, который владел мячом, с риском нанесения травмы в матче 34-го тура чемпионата Второй лиги с белоцерковским «Арсенал-Киевщины» игрока команды «Карловка» Александр Демчук отстранен на два матча.