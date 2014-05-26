Женская сборная Украины по волейболу попала в третий раунд отбора Евро-2015

Об этом сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Украинская команда по итогам двухкругового соревнования в квартете В, набрала 10 очков, уступив первое место сборной Польши.

Украинки оба раз проиграли команде Польше (2:3 и 0:3), поделили очки с командой Швейцарии (3:0 и 1:3) и дважды разгромили команду Латвии по 3:0.

Как оказалось, решающим стало очко, добытое в первом матче с Польшей - за два выигранных сета. Впрочем, и в очных противостояних с основным конкурентом - командой Швейцарии - украинки имели преимущество в одну партию.

В итоговой таблице у команды Польши 17 очков, Украины - 10, Швейцарии - 9 и Латвии - 0.

Согласно регламенту соревнований сборная Польши завоевала прямую путевку на чемпионат Европы, а украинки, наряду с другими командами занявшими в своих группах второе место, поборятся за путевку на турнир в раунде плей-офф, который состоится через год - в мае 2015-го.

В свою очередь, мужская сборная Украины по итогам турнира в группе D заняла 3-е место и прекратила борьбу в соревнованиях. Украинцы дважды проиграли команде Испании со счетом 1:3, обменялись победами с Чехией - 1:3 и 3:2, и дважды обыграли норвежцев по 3:1.

Этого хватило для того, чтобы с 8-ю очками оказаться за пределами двойки сильнейших. Групповой турнир выиграла команда Чехии - 16 баллов, вторыми финишировали испанцы - 12, а замкнули таблицу норвежцы - 0 очков.