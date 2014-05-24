Финал Лиги чемпионов Реал - Атлетико: онлайн-видео трансляция

Сегодня в Лиссабоне проходит главный матч года в европейском клубном футболе - финал Лиги чемпионов. Впервые за 59-летнюю историю турнира в решающем матче сойдутся команды из одного города. Титул оспорят испанские "Реал" и "Атлетико" из Мадрида.

В нынешнем сезоне "Атлетико" уже совершил прорыв, став чемпионом Испании. Ведь на протяжении девяти предыдущих лет, начиная с сезона 2004/05, титул в Примере разыгрывался исключительно между "Реалом" и "Барселоной. Причем команды неизменно занимали первое-второе места в таблице. А "Атлетико" в последний раз становился чемпионом и вовсе в 1996-м году.

В нынешнем сезоне, под руководством Диего Симеоне команда провела отличный сезон в национальном первенстве, где в последнем туре добилась ничьей в Барселоне, оставив извечных соперников "Барселону" и "Реал" делить второе третье место в итоговой таблице. Выше оказалась "Барселона" по дополнительным показателям.

В Лиге чемпионов "Атлетико" занял первое место на групповом этапе, позволив себе лишь 1 ничью при 5 выигранных матчах. В соперниках были венская "Аустрия", португальский "Порту" и российский "Зенит". А в плей-офф команда по очереди обыграла итальянский "Милан" (1:0 и 4:1), "Барселону" (1:1 и 1:0) и английский "Челси" (0:0 и 3:1).

Что касается "Реала", то команда заняла третье место в чемпионате Испании, но уверенно дошла до финала Лиги чемпионов. На групповом этапе, как и "Атлетико", "Реал" выиграл 5 матчей при 1 ничьей в квартете с итальянским "Ювентусом", турецким "Галатасараем" и датским "Копенгагеном". В плей-офф же испанская команда обыграла три немецких клуба подряд - "Шальке" (6:1 и 3:1), "Боруссию" (3:0 и 0:2) и "Баварию" (1:0 и 4:0).

Отметим также, что "Реал" в своей истории 9 раз выигрывал Кубок европейских чемпионов, в то время как "Атлетико" - ни одного.

Специалисты осторожно относятся к прогнозированию этого матча, не выделяя явного фаворита. В свою очередь, аналитики букмекерских контор явное предпочтение отдают "Реалу". Победа этой команды оценивается в 1,97 к 1, в то время как ничья - 3,65, а победа "Атлетико" - 4,3.

Стали известны стартовые составы команд:

"Реал": 1. Касильяс, 2. Варан, 4. Рамос, 5. Фабиу Коэнтрау, 15. Карвахаль. 6. Хедира, 11. Бейл, 19. Модрич, 22. Ди Мария, 7. Роналду, 9. Бензема.

Запасные: 25. Диего Лопес, 3. Пепе, 12. Марсело, 17. Арбелоа, 23. Иско, 24. Ильярраменди, 21. Мората.

"Атлетико": 13. Куртуа, 2. Годин. 3. Филипе Луис. 20. Хуанфран, 23. Миранда, 5. Тьягу, 6. Коке, 8. Рауль Гарсия, 14. Габи, 9. Вилья, 19. Диего Коста.

Запасные: 1. Арансубия, 12. Алдервейрелд, 4. Марио Суарес, 11. Кристиан Родригес, 24. Соса, 26. Диего, 7. Адриан Лопес.