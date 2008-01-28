Луческу: естественно, в финале мы будем играть с «Динамо»

Мирча Луческу и тренерский штаб «горняков» после матча с ЦСКА пообщались с представителями СМИ. Наставник «Шахтера» традиционно начал с комментария по поводу только что завершившегося матча.

"Надо понимать, что это была всего лишь тренировочная встреча. Я удовлетворен действиями команды, особенно в первом тайме. При счете 3:1 игра, в принципе, завершилась, потому что было сделано очень много замен. Хорошо, что регламент позволяет менять 7 игроков, это нормальное решение. Но, наверное, было бы лучше, чтобы в регламент был внесен следующий пункт: 4 замены делать в перерыве, а 3 – по ходу второго тайма. Тогда игра была бы более динамичной. Мы неплохо начали первый тайм, создали достаточно много голевых моментов у ворот соперника. А в целом, мы заслужили это победу. Разумеется, для нас важно сыграть в финале Кубка «Первого канала» после паузы", - сказал Луческу.

Тренер практически уверен в том, что финал Кубка Первого канала будет украинским: "Естественно, в финале мы будем играть с «Динамо» (Киев). Вероятность из области фантастики, чтобы «Црвена звезда» обыграла «Спартак» с таким счетом! Что касается нашей игры, то не думайте, что мы что-то новое придумали в период подготовки. «Шахтер» играет так же, как и в прошлом году. В официальных матчах над всеми довлеет результат, а в товарищеских встречах игроки, особенно молодые, действуют более раскрепощено".

Прес-служба ФК "Шахтер"