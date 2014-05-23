В Украине прошел X международный турнир «Seni Cup 2014»

10 лет турнир проводится в Украине, являясь прекрасной возможностью для людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями принять участие в международных футбольных соревнованиях. Футбольные игры в рамках «Seni Cup» проводятся по всем правилам FIFA, судят матчи арбитры международной категории Федерации футбола г. Киева. Организатор проекта компания «Белла-Трейд» - официальный импортер продукции TM Seni в Украине. Миссия турнира «Seni Cup» - помочь молодым людям с особыми потребностями почувствовать себя полноценными членами общества.

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Перед официальным открытием турнира 22 мая была проведена пресс-конференция, на которой присутствовали организаторы и партнеры «Seni Cup». Директор компании «Белла-Трейд» Дамиан Колат, отметил: «Сегодня важное значение приобретает помощь лицам с особыми потребностями, создание для них полноценных условий жизни, духовная поддержка и интеграция в общество. ООО «Белла-Трейд», как компания с корпоративной социальной ответственностью, поддерживает и реализует ряд социальных инициатив, среди которых особым является Международный футбольный турнир Seni Cup. Это инициатива, направленная на лиц с психоневрологическими заболеваниями, воспитанников домов-интернатов. Спорт для них - это прекрасный способ терапии, который способствует развитию физической формы, учит стойкости и коллективного сотрудничества. Соревнуясь между собой на футбольном поле, они могут почувствовать себя профессиональными футболистами и поверить в собственные силы. Ведь спортивные игры, которые проходят в рамках турнира, это хороший способ уйти от повседневности, проявить свои способности и почувствовать себя полноценными членами общества».

На пресс-конференции также выступили: замминистра социальной политики Украины Наталья Федорович, Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, Президент Ассоциации футбола инвалидов Украины Борис Воскресенский, исполнительный директор Медицинской сети «Добробут» Анна Шевчук, Генеральный директор СК «PZU Украина Страхование жизни»Збигнев Шолыга и Народная артистка Украины Наталья Бучинская.

На праздничном концерте по случаю открытия турнира состоялось выступление Народной артистки Украины Натальи Бучинской и детских вокально-танцевальных коллективов «Эра творчества». В завершении церемонии открытия турнира команды выпустили в небо более 500 воздушных шаров-желаний «Seni Cup» и попробовали праздничный торт Seni Cup. А также все гости и участники турнира имели возможность угоститься вкусными угощениями от МакДональдз, сладостями от УК «АВК» и напитки от ТМ «Моршинская».

22 и 23 мая прошли турнирные игры среди 12 команд домов-интернатов Украины. Получасовые мини-матчи оценивали профессиональные судьи Федерации футбола г.Киева. Состоялось 16 игр, команды забили 61 гол. Команда-победитель турнира - Шевченковский детский дом-интернат (Харьковская обл.) и команда Тетеревского детского дома-интерната (Житомирская обл.) - выбор организаторов, едут на международный финал «Seni Cup» в м.Торунь, Польша, который состоится в июле 2014 года.

23 мая состоялось награждение победителей и лучших игроков соревнования «Seni Cup 2014». Победителями соревнования стала команда Шевченковского детского дома-интерната (Харьковская обл.). Второе место заняла команда Шахтерского детского дома-интерната Донецкой области. Третье место досталось команде Стрижавского детского дома-интерната Винницкой области. Каждая из команд-победительниц получила в подарок почетные грамоты, медали, кубки от организаторов и партнеров турнира, а также футбольные мячи и подарки от спонсоров.

Именные призы от футбольного клуба «Шахтер» были вручены и самым активным участникам турнира. Лучшим нападающим турнира «Seni Cup 2014» стал Радик Хустнейдинов из команды Шахтерского детского дома-интерната (Донецкая область). Лучшим вратарем признан Татьяну Слободянюк с Стрижавского детского дома-интерната (Винницкая обл.), а лучшим защитником турнира стал Колодий Владимир из команды Шевченковского детского дома - интерната (Харьковская обл.).

Почетными призами, грамотами и медалями от организаторов, спонсоров и партнеров «Seni Cup 2014» были награждены все участники турнира. Дополнительные призы и подарки были вручены Федерацией футбола Украины, компанией «Белла-Трейд», ФК «Шахтер » и компанией «ПЗУ Украина».

Международный футбольный турнир для молодых людей с особыми потребностями «Seni Cup 2014» проходил при поддержке Министерства социальной политики Украины, Посольства Республики Польша в Украине, Федерации футбола Украины и ФК « Шахтер».

Организаторы турнира: Компания «Белла-Трейд», официальный импортер товаров ТМ «Seni» в Украине, при поддержке Министерства социальной политики Украины и Посольства Республики Польша в Украине .

Партнеры турнира: ФК «Шахтер» (Донецк), McDonalds, ТМ " Моршинская, «СК «ПЗУ Украина», МС «Добробут».

Справка: История турнира «Seni Cup» началась 21 год назад в Польше. Сейчас эти соревнования проводятся также в России, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Латвии, Литве и Белоруссии и в Украине. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особенными потребностями и стимулирования физического развития у детей, проживающих в психоневрологических интернатах.