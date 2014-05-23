Дмитрий Кучер проведет первый бой после годичного перерыва
18:37, 23 мая 2014Спорт
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Бывший обладатель пояса Интернационального чемпиона по версии WBC в первом тяжелом весе Дмитрий Кучер проведет бой с грузином Паатой Берикашвили 31 мая в Одессе.
Дмитрий Кучер проведет первый бой после травмы / boxnews.com.ua
Уроженец Винницы будет драться в Одессе в андеркарте поединка Александра Усика, сообщили УНИАН в компании Elite Boxing Promotion.
Кучер в июле прошлого года потерпел первое в карьере поражение, уступив конголезцу Илунге Макабу. Украинец планировал вернуться на ринг в декабре прошлого года, однако травма колена заставила боксера пересмотреть свои планы.
Следующий соперник Кучера - Паат Берикашвили - ранее боксировал с Андреем Руденко, Виталием Невеселым, Максимом Педюрой.
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