Дмитрий Кучер проведет первый бой после годичного перерыва

Уроженец Винницы будет драться в Одессе в андеркарте поединка Александра Усика, сообщили УНИАН в компании Elite Boxing Promotion.

Кучер в июле прошлого года потерпел первое в карьере поражение, уступив конголезцу Илунге Макабу. Украинец планировал вернуться на ринг в декабре прошлого года, однако травма колена заставила боксера пересмотреть свои планы.

Следующий соперник Кучера - Паат Берикашвили - ранее боксировал с Андреем Руденко, Виталием Невеселым, Максимом Педюрой.