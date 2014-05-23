Хоккеисты "Донбасса" примут участие в Кубке Президента Казахстана
15:02, 23 мая 2014Спорт
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В Астане состоится традиционный предсезонный турнир на Кубок Президента Республики Казахстан, в котором примет участие донецкий "Донбасс".
ХК Донбасс / hcdonbass.com
Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Барыс" (Астана).
Помимо единственного представителя Украины в Континентальной хоккейной лиге и команды из столицы Казахстана в турнире также примут участие российские «Авангард» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Турнир в Астане пройдет с 9 по 13 августа. Команды сыграют групповой турнир, что позволит каждому из участников провести по четыре матча. Соревнования являются подготовительными к регулярному чемпионату КХЛ, который стартует в начале сентября.
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