Хоккеисты "Донбасса" примут участие в Кубке Президента Казахстана

Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Барыс" (Астана).

Помимо единственного представителя Украины в Континентальной хоккейной лиге и команды из столицы Казахстана в турнире также примут участие российские «Авангард» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Турнир в Астане пройдет с 9 по 13 августа. Команды сыграют групповой турнир, что позволит каждому из участников провести по четыре матча. Соревнования являются подготовительными к регулярному чемпионату КХЛ, который стартует в начале сентября.