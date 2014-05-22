Сборная Украины выиграла у Нигера

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился товарищеский матч национальных футбольных сборных Украины и Нигера, в котором хозяева поля одержали минимальную победу - 2:1.

Хозяева поля активно начали матч и уже на 18-й минуте дебютант национальной сборной Иван Ордец открыл счет. Казалось, что победа будет легкой, но развить успех хозяевам поля не удалось.

Более того, в начале второго тайма, на 55-й минуте Али Юсуф Омару сравнял результат. И все шло к ничьей. Лишь на 80-й минуте Тарас Степаненко сумел забить гол, который прине победу сборной Украины - 2:1.

Этот матч стал вторым для сборной Украины в 2014-м году.

Как сообщал УНИАН, в феврале украинцы на нейтральном поле на Кипре обыграли команду США со счетом 2:0.