Российский «Лев» побил «Быстрого» американца
Поединок за статус обязательного претендента
|Бой Поветкин - Чемберс. Фото АР
Бой начался в невысоком темпе. Поветкин шел вперед, а Чемберс в основном строил свою тактику на контратаках и встречных ударах. Оба боксера много ударов наносили не точно, но к середине боя Поветкин немного подстроился к своему сопернику и стал бить эффективнее.
Александр выглядел активнее, но во второй половине поединка уже Чемберс пошел вперед, принимая на блок атаки Александра и проводя удары в ответ. Такая тактика принесла некоторый успех американцу, однако в концовке боя Александр стал больше двигаться на ногах и атаковать более неожиданно, на что у Чемберса не нашлось никаких аргументов, и в заключительных раундах Поветкин выглядел заметно лучше.
В итоге все три судьи отдали победу Александру Поветкину (119-109, 117-111, 116-112). Таким образом, "Белый лев" остался непобежденным, а Чемберс (прозвище "Быстрый" (англ. Fast) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, сообщает Советский спорт.