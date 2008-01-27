Российский «Лев» побил «Быстрого» американца

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин победил американца Эдди Чемберса в поединке за статус обязательного претендента на титул IBF, проходившем в Берлине.

Бой начался в невысоком темпе. Поветкин шел вперед, а Чемберс в основном строил свою тактику на контратаках и встречных ударах. Оба боксера много ударов наносили не точно, но к середине боя Поветкин немного подстроился к своему сопернику и стал бить эффективнее.

Александр выглядел активнее, но во второй половине поединка уже Чемберс пошел вперед, принимая на блок атаки Александра и проводя удары в ответ. Такая тактика принесла некоторый успех американцу, однако в концовке боя Александр стал больше двигаться на ногах и атаковать более неожиданно, на что у Чемберса не нашлось никаких аргументов, и в заключительных раундах Поветкин выглядел заметно лучше.

В итоге все три судьи отдали победу Александру Поветкину (119-109, 117-111, 116-112). Таким образом, "Белый лев" остался непобежденным, а Чемберс (прозвище "Быстрый" (англ. Fast) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, сообщает Советский спорт.