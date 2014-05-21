Восемь украинцев стартуют на Гран-при по легкой атлетике

На международном старте Украину будут представлять 8 спортсменов, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Этот этап соревнований станет пятым в нынешнем сезоне.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: женщины - Тамара Твердоступ (800 м), Ирина Секачева (метание молота), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Виктория Молчанова (прыжки в длину), Галина Облещук (толкание ядра); мужчины - Дмитрий Косинский (метание копья), Владислав Ревенко, Иван Еремин (оба - прыжки с шестом).