Восемь украинцев стартуют на Гран-при по легкой атлетике
13:14, 21 мая 2014Спорт
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Сегодня в столице Китая на олимпийском стадионе «Птичье гнездо», который был главной ареной Олимпиады-2008, состоятся соревнования легкоатлетической серии IAAF World Challenge.
IAAF / iaaf.org
На международном старте Украину будут представлять 8 спортсменов, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.
Этот этап соревнований станет пятым в нынешнем сезоне.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом: женщины - Тамара Твердоступ (800 м), Ирина Секачева (метание молота), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Виктория Молчанова (прыжки в длину), Галина Облещук (толкание ядра); мужчины - Дмитрий Косинский (метание копья), Владислав Ревенко, Иван Еремин (оба - прыжки с шестом).
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