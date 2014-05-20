Сергей Бубка проиграл в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Соперником украинца стал немец Петер Гойовчик, легко обыгравший Бубку в двух сетах - 6:2, 6:2.

Матч продлился ровно час. За это время украинец подал 1 эйс, и допустил 2 невынужденные ошибки. В то же время, Бубка не реализовал ни одного брейк-поинта, тогда как соперник четырежды выигрывал гейм на подаче украинца. По общему количеству выигранных очков немец также значительно превзошел украинца - 63 против 44.

В предварительных соревнования на кортах французской столицы также участвует украинец Илья Марченко, который свой матч первого круга проведет позже.

Основные соревнования Открытого чемпионата Франции по теннису - второго турнира года из серии "Большого шлема" - пройдут в Париже с 25 мая по 8 июня.