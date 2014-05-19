Турнир памяти Лобановского не состоится - ФФУ

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Сообщается, что в процессе подготовки к турниру многие команды отказались от участия в соревнованиях. Среди них были молодежные сборные Турции, Словакии, Польши и другие. До последнего свое согласие давали сборные Ирана и Молдовы, однако азиатская команда также не смогла прилететь на турнир.

В свою очередь, молодежная сборная Молдовы согласилась приехать и провести два товарищеских спарринга с украинской «молодежкой». Они состоятся 20 мая в 16:00 и 21 мая в 15:00. Оба матча пройдут на поле УТК им. В.Банникова.