Украинские гимнастки не попали ни в один финал чемпионата Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В опорном прыжке Олеся Сазонова заняла 22 место. Елена Васильева стала 25-й, Яна Федорова заняла 28-е место.

В вольных упражнениях также никто из украинок квалификацию не преодолел. Кристина Санкова заняла 32-е место, а Ангелина Кислая - 41-е.

В упражнении на брусьях Ангелина Кислая заняла 43-е место, чего также не хватило для прохождения квалификации. Остальные украинки в этой дисциплине не попали даже в компанию 50 лучших.

По результатам многоборья лучшей из украинок стала Ангелина Кислая – 35,655 балла и 59-е место. Елена Васильева стала 65-й, а Кристина Санкова, Олеся Сазонова и Яна Федорова расположились в конце итогового протокола.

В командных соревнованиях сборная Украины в составе Яны Федоровой, Ангелины Кислой, Кристины Санковой, Олеси Сазоновой и Елены Васильевой заняла 18-е место, отстав от победившей в квалификации команды Великобритании почти на 40 баллов.

Как сообщал УНИАН, женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Софии (Болгария) с 13-го по 18-е мая.