Владимир Кличко запланировал следующий бой на 6 сентября

Об этом сообщает специализированный портал fightnews.com.

С кем проведет бой в этот день Кличко-младший пока неизвестно.

Ранее IBF обязала Кличко провести обязательную защиту титула против болгарина Кубрата Пулева. Но, как известно, сам Кличко попросил WBC рассмотреть возможность проведения объединительного боя за титул абсолютного чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном.

Напомним, что ранее титулом WBC владел Виталий Кличко, который в конце прошлого года объявил о завершении карьеры. После окончания карьеры брата Владимир Кличко заявил о том, что его главной целью является завоевание титула WBC, вследствие чего он станет абсолютным чемпионом мира.