ФФУ решила проводить матчи чемпионата и Кубка Украины без зрителей

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, членами Исполкома ФФУ были приняты следующие решения:

- матчи 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, 27-го тура соревнований среди команд Первой лиги и 33-го тура соревнований среди команд Второй лиги, а также финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2013/2014 гг., проводить без присутствия зрителей;

- не проводить указанные матчи на территории Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областей;

- ОПФКУ «Премьер-лига» и ОФК «Профессиональная футбольная лига Украины» по возможности учесть ходатайство МВД Украины относительно проведения указанных матчей в будние дни и в рабочее время;

- вопросы учета ходатайства МВД Украины при организации проведения 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, 28-го и последующих туров соревнований среди команд Первой лиги и 34-го и последующих туров соревнований среди команд Второй лиги рассмотреть дополнительно;

- приостановить проведение чемпионатов Украины среди команд U-21 и U-19 Премьер-лиги. Вопрос возобновления проведения этих соревнований рассмотреть дополнительно.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство МВД обратилось с ходатайством в ФФУ не проводить матчи национального чемпионата и Кубка Украины в выходные дни и в присутствии зрителей.