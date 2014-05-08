К крымским легкоатлетам России применит санкции ФЛАУ, но решить их проблемы никто не в состоянии

Президент ФЛАУ Игорь Гоцул утверждает, что в его организации намерены до последнего проводить беседы со спортсменами, убеждать их остаться в Украине, а также помогать им в тренировках и подготовке. Для тех же, кто примет российское гражданство, приготовлено особое отношение, в том числе международные санкции, сообщает ZN.UA.

Гоцул сказал: "Мы не намерены просто так отпускать спортсменов. Мы находимся в постоянном диалоге со спортсменами и сразу же после тех событий в Крыму заявили о том, что хотели бы их видеть именно в украинской команде. Для этого не переставали выплачивать государственные стипендии, приглашали атлетов на сборы. Пускай знают те, кто перейдет под знамена российской сборной, что для нас они станут своеобразными полицаями. Во-первых, мы будем требовать от России серьезной денежной компенсации за те средства, которые были потрачены на подготовку спортсменов. Во-вторых, постараемся выбить санкции от Международной федерации легкой атлетики - чтобы атлетам запретили выступать под знаменами России минимум на три года".

Говоря о том, что делается для того, чтобы сохранить крымчан, Гоцул отметил, что в федерации разработали план действий, и спортсменов не бросят на произвол судьбы. "Первый вариант - спортсмен остается в Крыму, и мы ему помогаем с тренировками, сборами, содействуем тренерам. Если же спортсмен хочет переехать на материковую Украину, мы также не останемся в стороне и будем всячески помогать ему", - сказал Гоцул.

Президент ФЛАУ, недавно получивший должность в новом составе Министерства молодежи и спорта под руководством Дмитрия Булатова, рассчитывает, что в других федерациях будет разработан подобный план действий. Тогда, на его взгляд, Украине удастся сохранить многих перспективных спортсменов.

Вместе с тем, отсутствие денежных средств, вкупе с явным нежеланием реально влиять на судьбу ведущих спортменов Украины, представляющих Крым, в будущем, делает эти заявления бессмысленными.

Как сообщал УНИАН, ранее о своем желании принять гражданство России заявила одна из ведущих легкоатлеток Украины Вера Ребрик из Ялты.

Она объяснила это так: "Со мной общались представители Федерации легкой атлетики. Все предложения сводились к предоставлению комнатки на олимпийской базе в Конча-Заспе. Но дело в том, что мои родители - инвалиды. Я не могу их бросить и уехать. Однако о них и моем тренере речь вообще не шла. Я тоже не поднимала этого вопроса, ведь это никому неинтересно. Я не из собственного желания меняю гражданство. У меня сложилась безвыходная ситуация".