«Будівельник» выиграл первый матч финальной серии баскетбольной Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне получили преимущество в третьей четверти встречи.

«Химик» лидировал на протяжении почти всей первой половины, хотя преимущество хозяев паркета не превышала нескольких очков. "Будівельник", в состав которого вернулись Артур Дроздов и Рикки Мінард, не отпускал соперника далеко от себя, а в середине второго периода даже попытался вырваться вперед. Однако Виталий Коваленко и Мэтт Гейтенс вернули преимущество своей команде (39:33). Кроме того, первую половину украсила дуэль центровых - Роландса Фрейманиса, который отметился 12 очками, и Дариуша Лавриновича, ставшего автором 14 очков.

Впрочем, провал в третьей четверти лишил «Химик» лидерства. «Строители» во главе с ДаХуаном Саммерсом сначала отыграли отставание, а под конец четверти повели «+10». И хотя Мэтт Гейтенс хладнокровно реализовал три штрафных, преимущество гостей, с которой они начали заключительную десятиминутку, все еще была значительным. Окончательно переломить ход игры в свою пользу столичная команда сумела после двух подряд трехочковых Саммерса и Лавриновича в начале последней четверти.

Ключевую роль в победе «Строителя» сыграл дуэт представителей передней линии. Да Хуан Саммерс оформил солидный дабл-дабл (21 очко + 14 подборов), а Дариуш Лавринович поддержал партнера 22 очками.

Второй матч финальной серии до трех побед состоится в Южном 8 мая.