Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с канадским игроком

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".

В минувшем сезоне 29-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, набрав 49-ти матчах регулярного чемпионата 44 (17+27) балла за результативность, однако принять участия в матчах розыгрыша Кубка Гагарина из-за травмы не смог.

Ранее Кайл Уилсон выступал в студенческих лигах Северной Америки, затем из "Сауз Каролина Стингрейс" (ECHL) получил приглашение в Американскую хоккейную лигу (AHL), в которой играл за "Сан Антонио Рэмпэйдж", "Херши Биарс", "Спрингфилд Фалконс", "Милуоки Адмиралс", "Сиракьюз Кранч" и "Норфолк Адмиралс". Также форвард имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета клубов "Вашингтон Кэпиталс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Нэшвилл Предаторз".

В свое время, игрок становился лучшим снайпером и лучшим бомбардиром плей-офф АХЛ среди новичков сезона 2006/07 гг. Также он является двукратным обладателем Кубка Колдера (чемпион АХЛ) - 2009 и 2010 г.

Отметим, что в "Донбассе" теперь будет два игрока с фамилией Уилсон. Цвета клуба также защищает другой канадский игрок Клэй Уилсон.