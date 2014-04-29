"Реал" разгромил "Баварию" в полуфинале Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" разгромил мюнхенскую "Баварию" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся на поле немецкой команды - 4:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, "Реал" начисто переиграл хозяев поля в первом тайме.

До начала игры явным фаворитом матча считалась "Бавария", которая провела очень яркий сезон в национальном чемпионате Бундеслиги, да и в Лиге чемпионов до полуфинала особых проблем не испытывала. Что касается "Реала", то испанская команда идет лишь на третьем месте в национальной Примере, имея достаточно маленькие шансы на чемпионство.

В первом матче этих команд в полуфинале ЛЧ в Мадриде "Реал" выиграл со счетом 1:0. Ответная же игра, в которой "Бавария" должна была давить соперника и добиваться итогового перевеса, превратилась в сенсационный разгром немецкой команды.

На 16-й минуте Серхио Рамос открыл счет, на 20-й он же сделал дубль, а на 34-й Криштиану Роналду довел счет до крупного - 0:3.

Во втором тайме мадридцы явно сбавили темп, предпочитая удерживать добытое преимущество. А на 90-й минуте красивый удар со штрафного удался Роналду, также сделавшему дубль - 0:4. В свою очередь, баварцы даже не сумели забить хотя бы гол престижа.

Таким образом, мадридцы вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв соперника по сумме двух матчей со счетом 5:0. Соперник "Реала" по финалу определится в среду, по итогам ответного матча в паре "Челси" (Лондон) - "Атлетико" (Мадрид). В первой игре в этом противостоянии была зафиксирована ничья - 0:0.