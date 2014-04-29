Фанаты просят президента ФФУ перенести финальный матч Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В частности, в обращении отмечается: «Проведение финального матча в городе Харькове подвергает опасности многочисленных болельщиков, которые захотят посетить этот матч. Ведь сейчас в Харькове присутствуют многочисленные агрессивные антигосударственные элементы. Приезд ультрас они могут использовать для организации масштабных провокаций, как это произошло недавно во время проведения матча Премьер-лиги между харьковским "Металлистом" и днепропетровским "Днепром". Следует также вспомнить инцидент с избиением граждан Украины на трассе Полтава - Харьков, среди которых тоже были футбольные ультрас. Следовательно, опасность существует еще и на пути до места проведения финального матча».

Вместе с тем, фанаты заявляют: «Предлагаем провести финальный матч во Львове. Это город максимально удаленное от восточной границы, и еще никогда в своей истории (!) не принимал финал Кубка Украины (в отличие от Харькова, который принимал финал трижды за последние 6 лет включительно с прошлогодним). Кроме гарантий безопасности, многочисленные болельщики Украины получат возможность убедиться в гостеприимстве и доброжелательности львовян, что окажет положительное влияние на гуманитарную ситуацию в Украине. А сам матч пройдет в праздничной атмосфере и при полных трибунах».

Письмо подписано фанатами всех 16 клубов украинской Премьер-лиги.