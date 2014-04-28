«Черноморец» выиграл у «Волыни» в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта победа позволила одесситам остаться в группе команд, претендующих на бронзовые медали.

Одесситы очень мощно начали матч и уже к 12-й минуте вели в счете с преимуществом в два гола. На 11-й минуте счет открыл Владимир Аржанов, а спустя минуту Алексей Антонов упрочил преимущество гостей. В дальнейшем «Черноморец» в основном сосредоточился на сохранении преимущества и преуспел в этом. Единственный момент, в котором защита одесситов сплоховала, случился на 69-й минуте, когда Дмитрий Козьбан сократил разрыв в счете. Но большего «Волынь» добиться так и не смогла – 1:2.

В другом матче дня полтавская «Ворскла» и симферопольская «Таврия» сыграли вничью – 1:1.

Таким образом, после 27-го тура Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует донецкий «Шахтер» - 56 очков. У днепропетровского «Днепра» - 53, харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо» - по 47, «Черноморца» - 43.