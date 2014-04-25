Тренера "Черноморца" оштрафовали за попытку затеять драку с тренером "Днепра"

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Григорчук оштрафован на 10 тыс. грн за некорректное поведение во время матча 26-го тура чемпионата с днепропетровским «Днепром», который проходил 20 апреля 2014 года. (Тогда наставник «Черноморца» Григорчук набросился на главного тренера «Днепра» Хуанде Рамоса и едва не дошло до драки).

Также на 10 тыс. грн оштрафована полтавская «Ворскла» за неправомерные действия болельщиков на стадионе «Ворскла» им. Бутовского 12 апреля 2014 года во время и после матча 25-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером».

За использование пиротехнических средств болельщиками команды во время матча 25-го тура чемпионата «Карпаты» (Львов) - «Динамо» (Киев), который состоялся 12-го апреля 2014 года, каждый из клубов заплатит штраф в размере 20 тыс. грн.

Киевское «Динамо» должно уплатить 75 тыс. грн за использование его болельщиками пиротехнических средств, скандирование нецензурных выражений в адрес арбитра и другие неправомерные действия, которые имели место на стадионе НСК «Олимпийский» 16 апреля 2014 года во время матча 19-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером». Донецкий клуб также оштрафован на 15 тыс. грн за использование болельщиками пиротехнических средств во время этого матча.

На 15 тыс. грн оштрафован днепропетровский «Днепр» за нарушение пункта 32 статьи 11 Регламента соревнований Премьер-лиги 12 апреля 2014 во время матча 25-го тура чемпионата Украины с запорожским «Металлургом» (демонстрация повторов на видеотабло стадиона).

Кроме того, за нецензурные высказывания на пресс-конференции после окончания матча 26-го тура чемпионата Украины с харьковским «Металлистом» на главного тренера запорожского «Металлурга» Олега Тарана наложены финансовые санкции в размере 10 тыс. грн.