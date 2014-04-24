«Будівельник» и «Химик» выиграли вторые матчи полуфинала Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, фавориты серий вновь доказали свое большое превосходство над оппонентами.

Победитель регулярного чемпионата Суперлиги «Химик» играет серию с занявшим четвертое место БК «Донецк». И если в первой игре преимущество южненцев было «всего» +11 (78:67), то сегодня – более 30 очков – 91:60.

А действующий чемпион страны из Киева, занявший в нынешнем регулярном сезоне второе место, принимал мариупольский «Азовмаш». Тут ситуация сложилась с точностью до наоборот. В первом матче киевляне разгромили оппонента с разницей в +33 очка (76:43), а во втором, состоявшемся сегодня, «лишь» +12 – 75:63.

Как сообщал УНИАН, третьи матчи серий до трех побед пройдут в Донецке и Мариуполе 27 апреля. В случае побед гостей полуфиналы прекратятся досрочно.