Украинские хоккеисты не попали в элитный дивизион чемпионата мира

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче основные события произошли в середине третьего периода.

Первый период прошел с преимуществом словенцев, которое они реализовали во второй половине периода. Счет открыл точным броском на 13-й минуте Ян Урбас, а на 19-й Миха Стебих удвоил перевес своей команды.

Украинцы сумели наверстать упущенное во второй 20-минутке. На 27-й минуте первый гол забил Андрей Михнов, а на 39-й Денис Петрухно сравнял результат.

Более того, в начале третьего периода, на 43-й минуте Евгений Белухин вывел украинскую команду вперед. Правда, через 30 секунд Алес Мусик сравнял результат – 3:3. А в концовке игры инициативой владела уже словенская команда. На 47-й минуте Ян Мурсак забил, как потом оказалось, победную шайбу. А на 58-й минуте Бастиан Галичич установил окончательный результат – 5:3.

Таким образом, сборная Украины потеряла все шансы на то, чтобы занять место в двойке сильнейших и подняться в сезоне 2014/15 в элитный дивизион мирового первенства. На данный момент у команды 4 очка после 4 игр и 4-е место в текущей турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Южной Корее (второй по значимости дивизион) проходит с 20 по 26 апреля. Шесть команд сыграют групповой турнир в один круг – по пять матчей. Две сильнейшие сборные по итогам соревнований попадут на Чемпионат мира-2015 в элитный дивизион, компанию 16 сильнейших команд, непосредственно оспаривающих титул.