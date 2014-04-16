Юниорская сборная Украины по хоккею проиграла третий матч подряд на чемпионате мира
В венгерском Секешфехерваре завершился матч третьего тура чемпионата мира по хоккею среди юниоров (возраст игроков - до 18 лет) в Дивизионе 1В, в котором сборная Украины проиграла команде Словении со счетом 2:5.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Провальной для украинских юниоров стала первая 20-минутка, во время которой наша команда пропустила три гола подряд. Правда, в начале второго периода Андрей Григорьев сумел быстро отквитать один гол. Но, перелома в игре не произошло. В конце периода венгры восстановили разницу в три шайбы, а в третьей 20-минутке команды вновь обменялись голами. В составе украинцев отличился Даниил Колесников.
Таким образом, после трех матчей на счету сборной Украины нет ни одного набранного очка. Следующий матч - против еще одного аутсайдера турнира сборной Польши - станет ключевым для украинских хоккеистов в борьбе за сохранение места в третьем по значимости дивизионе ЧМ.
Как сообщал УНИАН, ранее украинцы проиграли сборным Австрии (2:3) и Японии (2:4).