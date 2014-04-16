УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер"

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче сыграют команды, занимающие второе и третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

На данный момент у "Шахтера" 47 очков, а у "Динамо" - 43. Лидирует же в таблице днепропетрвоский "Днепр", набравший 50 баллов. При этом все команды провели по 22 игры. И даже если "Шахтер" сегодня выиграет и догонит "Днепр" по количеству набранных очокв, то по потерянным баллам днепропетровцы все равно будут лидерами, так как они сыграли на один матч меньше.

На данный момент специалисты расходятся во мнении относительно фаворита игры. С одной стороны, состав горняков выглядит намного внушительнее, но команда провалила ряд последних матчей. С другой стороны, киевляне одержали несколько важных побед подряд, в том числе, над харьковским "Металлистом", укрепившись на 3-м месте в таблице.

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом с небольшим преимуществом донецкий "Шахтер". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,4 к 1, в то время, как победа "Динамо" оценивается в 3,15 к 1, а ничья - 3,35 к 1.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется на НСК "Олимпийский" в 20.00. Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.