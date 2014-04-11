Штангист Чернышов не смог попасть на пьедестал чемпионата Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец использовал только две попытки из шести. В рывке он поднял штангу весом 165 кг., не использовав две следующие попытки в весе 170 кг. В толчке Чернышов не использовал две попытки со штангой весом 185 кг., подняв снаряд лишь в последней третьей попытке. В итоге, он занял восьмое место с общим результатом 350 кг., пропустив вперед кроме всех соперников из группы сильнейших еще двух атлетов из группы В.

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Адриан Зелински из Польши, набравший в сумме 390 кг.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире серебряную медаль завоевала Юлия Паратова, а бронзовую - Юлия Калина и Надежда Миронюк.

Чемпионат Европы в Израиле продлится до 12 апреля.