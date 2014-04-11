Боксер Узелков со второй попытки прошел процедуру взвешивания перед боем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе К2.

В первой попытке вес Вячеслава Узелкова составил 81,8 кг, а его противник Геард Айетович показал на весах отметку в 79,8 кг. Таким образом, Узелков перевесил лимит, указанный в контракте на 800 г, и у него было 2 часа на сгонку лишнего веса. Впрочем, со второй попытки Узелкову удалось взять вес - 80,8 кг.

В свою очередь, вес участников титульного боя, который пройдет в рамках этого же вечера, оказался в норме. Вес боксера компании К2 Заура Байсангурова – 69,9 кг, а его оппонента Гуидо Николаса Питто – 69,5 кг.

Как сообщал УНИАН, вечер бокса компании К2 состоится 12 апреля в Броварах.