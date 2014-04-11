Сборная Украины по гандболу сыграет в отборе к Евро-2016 с Россией
13:48, 11 апреля 2014Спорт
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Мужская сборная Украины по гандболу узнала соперников по чемпионату Европы-2016, финальная часть которого состоится в Польше.
Чемпионат Европы по гандболу-2016 / eurohandball.com
Как сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации, церемония жеребьевки отборочного цикла состоялась в Варшаве.
Украинская команда попала в группу 5, где ее оппонентами будут сборные России, Португалии и Венгрии.
Согласно регламенту соревнований, украинцам необходимо попасть в двойку лучших команд квартета.
Мужская сборная Украины по гандболу ранее шесть раз участвовала в финальных турнирах гандбольного Евро, но ни разу не попадала в число призеров соревнований. Последний раз команда участвовала в чемпионате Европы в 2010 году. Также команда однажды участвовала в чемпионате мира, состоявшемся в 2001 году.
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