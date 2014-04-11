Сборная Украины по гандболу сыграет в отборе к Евро-2016 с Россией

Как сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации, церемония жеребьевки отборочного цикла состоялась в Варшаве.

Украинская команда попала в группу 5, где ее оппонентами будут сборные России, Португалии и Венгрии.

Согласно регламенту соревнований, украинцам необходимо попасть в двойку лучших команд квартета.

Мужская сборная Украины по гандболу ранее шесть раз участвовала в финальных турнирах гандбольного Евро, но ни разу не попадала в число призеров соревнований. Последний раз команда участвовала в чемпионате Европы в 2010 году. Также команда однажды участвовала в чемпионате мира, состоявшемся в 2001 году.