В полуфинале Лиги чемпионов сойдутся "Реал" и "Бавария"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В другой паре полуфинала Лиге чемпионов сойдутся испанский "Атлетико" и английский "Челси".

В четвертьфинале автором главной сенсации стал Атлетико", переигравший по сумме двух матчей другую испанскую команду - "Барселону" - 1:1 и 1:0. В свою очередь, "Бавария" обыграла английский "Манчестер Юнайтед" - 1:1 и 3:1, "Реал" обыграл немецкую "Боруссию" - 3:0 и 0:2, а "Челси" обыграл французский ПСЖ - 1:3 и 2:0.

В Лиге Европы между собой встретятся испанские "Севилья" и "Валенсия", а также португальская "Бенфика" и итальянский "Ювентус" из Турина. Кстати, именно в Турине, на стадионе "Ювентуса", пройдет финальная игра Лиги Европы-2014.

В 1/4 финала этого турнира «Ювентус» ожидаемо переиграл французский «Лион» - 1:0 и 2:1, «Бенфика» была сильнее голландского «Алкмаара» - 1:0 и 2:0, еще одна португальская команда "Порту" проиграла «Севилье» - 1:0 и 1:4, а «Валенсия» одолела швейцарский «Базель» - 0:3 и 5:0.

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов пройдут 22 и 23 апреля, ответные - 29 и 30 апреля. В Лиге Европы, соответственно, 24 апреля и 1 мая.