Сестры Семеренко не попали в призеры биатлонной гонки в Тюмени

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Соревнования проходили в течении двух дней. Накануне состоялся мега-масс-старт, гонка на 13,5 км. с 6 огневыми рубежами, где Валентина заняла 5-е место (2 минуты 25,5 секунды отставания от лидера, 3 промаха), а Вита - 6-е, 2 минуты 32,2 секунды отставания, 2 промаха).

Сегодня была гонка преследования, где спортсмены стартовали по результатам соревнований, прошедших накануне. Здесь украинки только ухудшили свои результаты. Валентина финишировала на 8-м месте (4 минуты 59,9 секунды отставания, 4 промаха), а Вита - 9-й (5 минут 01,2 секунды, 3 промаха).

В обеих гонках и в турнире в целом победу одержала финская гонщица Кайса Макарайнен.

У мужчин также обе гонки и турнир в целом выиграл француз Мартен Фуркад.

Этот турнир стал последним в сезоне 2013/14. Ранее, в середине марта, состоялся последний этап Кубка мира, официальных соревнований входящих в календарь Международного союза биатлонистов.