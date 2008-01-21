Сёмин доволен первой игрой «Динамо»

Главный тренер Динамо Юрий Сёмин поделился впечатлениями после контрольного поединка с Левски

"Прежде всего, хотел посмотреть в деле максимальное количество футболистов, - сказал наставник киевлян. - В целом игрой доволен: команда хорошо выполняла тактические задания при игре в обороне, неплохо контратаковала и в первую четверть часа показала идеальный контроль мяча. После перерыва характер игры изменился: я выпустил молодых исполнителей, тогда как соперник сохранил состав процентов на восемьдесят. И хотя Левски хорошо изучил наш тактический рисунок, мы провели после перерыва несколько контратак, которые вполне могли завершиться взятием ворот.

С Динамо тренер работает меньше двух недель. "Не знаю, как мое общение с футболистами выглядит со стороны, но лично я чувствую себя с подопечными комфортно. Способствуют этому и условия, в которых готовимся к сезону - что в Конча-Заспе, где мы проводили первые в этом году тренировки, что здесь, в Эйлате", отметил Сёмин.

Тренер говорит, что поединок с Левски дал ему много информации для того, чтобы определить состав на матч со Спартаком.

"В принципе, впереди еще три тренировочных дня, но по большей части позиций вопросов у меня практически не осталось", - сказал Сёмин.

Football.ua